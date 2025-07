I Pozzolis si sono separati | Non ridevamo più insieme

I Pozzolis, celebre famiglia del web nota per la loro spontaneità e allegria, hanno deciso di condividere un aggiornamento importante: dopo anni di vita insieme, si sono separati. La loro storia, fatta di momenti autentici tra lavoro, famiglia e amore, ora prende una nuova direzione. Ma come continueranno a raccontare la loro quotidianità? Scopriamolo insieme in questa rivelazione che ha sorpreso tutti i loro fan.

Sono una delle famiglie più amate del web, che negli anni hanno saputo raccontare la quotidianità di una mamma e di un papà come tanti, tra lavoro, scuola, amore e contrasti. E oggi, come tante coppie, hanno deciso che era il momento di separarsi. In realtà Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli si sono lasciati da un anno, ma lo hanno comunicato al pubblico – a sorpresa – solo adesso, in una lunga intervista dove hanno svelato come continuerà il loro progetto di vita e non solo. Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione si sono lasciati: l’annuncio a sorpresa. “ Ci siamo lasciat i”: così, senza giri di parole Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli hanno annunciato al mondo la loro separazione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - I Pozzolis si sono separati: “Non ridevamo più insieme”

