Ultimo appuntamento con Letture Musicali alla Biblioteca Città di Arezzo

Concludiamo in grande stile la rassegna Letture Musicali alla Biblioteca Città di Arezzo, un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura. Lunedì 7 luglio alle ore 19.00, nel suggestivo Chiostro, Elisa Boschi e Giancarlo Roberti dell’Orchestra dell’Arena di Verona porteranno un concerto unico intitolato “Flauto e trombone a…”, promettendo emozioni indimenticabili sotto le stelle. Non mancate a questa magica chiusura!

Arezzo, 4 luglio 2025 – Ultimo appuntamento per la rassegna Letture Musicali, curata dall'Associazione Le 7 Note alla Biblioteca Città Di Arezzo (via dei Pileati, 12), luogo simbolico della città. Lunedì 7 luglio, alle ore 19.00, nel Chiostro della Biblioteca, si esibiranno Elisa Boschi al flauto e Giancarlo Roberti al trombone, entrambi musicisti dell'Orchestra dell'Arena di Verona. L'insolito duo proporrà il programma "Flauto e trombone a spasso per i templi dell'antica civiltà greca", in cui la musica incontra l'architettura, rivelando a suon di note gli stili dorico, ionico e corinzio.

