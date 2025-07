È tutto così difficile | il TikTok di Olivia Culpo sulle difficoltà del terzo trimestre

Olivia Culpo, modella e influencer, condivide con il suo pubblico la sfida quotidiana di affrontare il terzo trimestre di gravidanza, tra momenti divertenti e reali. Il suo TikTok virale, con oltre 1,1 milioni di visualizzazioni, svela il lato autentico di questa fase, tra difficoltà e glamour. Un racconto sincero che dimostra come anche le star più glamorous vivano le stesse sfide di tutte noi, rendendo questa esperienza ancora più vicina e umana.

Olivia Culpo sarà anche una supermodella sposata con una star della NFL, Christian McCaffrey, ma anche per lei prepararsi durante il terzo trimestre di gravidanza non è così semplice. In un TikTok ormai virale con oltre 1,1 milioni di visualizzazioni, Culpo offre ai followers uno sguardo dolorosamente reale – ed esilarantemente glamour – sul vestirsi con il pancione. “Va bene ragazzi, ultimo appuntamento da donna incinta – esordisce la 33enne – Forse, chissà, vedremo. Vengono quando vogliono venire”. @oliviadangerculpo It’s the huffing and puffing for me???? original sound - oliviaculpo E ciò che segue è, in pratica, la versione maternità di un allenamento CrossFit: stirare strategicamente il vestito, respirare profondamente per infilarsi le scarpe e un incoraggiante discorso davanti allo specchio quando riesce finalmente a mettersi i tacchi. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it