Quarterback 2 | trama cast e location della serie Netflix

Preparatevi a vivere un’intensa emozione con la nuova stagione di "Quarterback 2", in uscita su Netflix il 8 luglio 2025. Questa docu-serie esclusiva ci porta nel cuore della NFL 2024–2025, seguendo tre quarterback in momenti diversi delle loro carriere. Dopo il trionfo della prima stagione con Patrick Mahomes, la seconda tranche promette di affascinare ancora di più gli amanti del football, svelando storie di sfide, successi e determinazione.

La nuova stagione della docu-serie Quarterback 2 sta per fare il suo debutto su Netflix, prevista per l’ 8 luglio 2025. Questa produzione offre un’immersione esclusiva nel mondo della National Football League (NFL) durante la stagione 2024–2025, seguendo da vicino le vicende di tre quarterback in fasi diverse delle loro carriere. Dopo il grande successo della prima stagione, che ha avuto come protagonista Patrick Mahomes, questa seconda tranche si concentra sui percorsi di Joe Burrow, Jared Goff e Kirk Cousins. La narrazione si amplia così, offrendo uno sguardo più completo e approfondito sulla vita e le sfide di questi atleti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it