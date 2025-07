Luca Bernabei lascia Lux Vide

Luca Bernabei lascia Lux Vide, una decisione che scuote il mondo delle serie TV e apre un nuovo capitolo per la storica società di produzione fondata da suo padre. Dopo anni di leadership e successi, il suo addio segna una svolta importante, specialmente a seguito dell'acquisizione da parte di Fremantle. È l'inizio di un'era di rinnovamento e opportunità: cosa riserverà il futuro per Lux Vide? Resta con noi per scoprire gli sviluppi.

La notizia è di quelle clamorose, che scuotono il mondo delle serie tv: Luca Bernabei si è dimesso dalla carica di amministratore delegato che ricopriva dal 2013 in Lux Vide, società di produzione fondata nel 1992 dal padre Ettore e della quale era ormai da anni volto e punto di riferimento. La decisione arriva a tre anni di distanza dall’ acquisizione da parte di Fremantle del 70% della società, che fino a quel momento aveva sempre e solo fatto capo alla famiglia Bernabei e nella quale la sorella Matilde, prima presidente, era rimasta come presidente onorario e membro del CdA con deleghe. Il presidente Andrea Scrosati AD ad interim. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Luca Bernabei lascia Lux Vide

In questa notizia si parla di: luca - bernabei - vide - lascia

Lux Vide, Luca Bernabei lascia la carica di AD: rottura con Fremantle; subentra il Presidente Scrosati in attesa del nuovo vertice - ESCLUSIVA - In un colpo di scena che scuote il mondo dello spettacolo, Luca Bernabei si dimette da AD di Lux Vide, segnando una rottura con Fremantle.

Luca Bernabei lascia Lux Vide, guida ad interim a Scrosati Vai su X

Luca Bernabei lascia la società Lux Vide: Il figlio del fondatore Ettore Bernabei si è dimesso dal ruolo di ad, assunto ad interim da Andrea Scrosati Vai su Facebook

Luca Bernabei lascia Lux Vide, guida ad interim a Scrosati; Luca Bernabei lascia la società Lux Vide; Lux Vide cambia guida: Luca Bernabei lascia la carica di Amministratore Delegato dopo oltre un decennio.

Luca Bernabei lascia Lux Vide, guida ad interim a Scrosati - Ceo ad interim sarà Andrea Scrosati, in attesa di una nuova nomina. Da businesspeople.it

Lux Vide, Luca Bernabei lascia la carica di AD: rottura con Fremantle; subentra il Presidente Scrosati in attesa del nuovo vertice - ESCLUSIVA - Secondo rumors raccolti da Il Giornale d'Italia la decisione arriva a quasi tre anni di distanza dalla cessione del 70% della soc ... Segnala informazione.it