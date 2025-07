Stradella ladri al Briko OK | tagliata la cassaforte col flessibile bottino di 1.500 euro

Nella tranquilla Stradella, un audace furto al Briko OK ha lasciato tutti senza parole. I ladri, approfittando delle prime ore del mattino, hanno forzato una finestra e tagliato la cassaforte con un flessibile, portando via 1500 euro. La rapidità e la freddezza di questi criminali mettono in discussione l’efficacia dei sistemi di sicurezza locali. È chiaro che la lotta contro il crimine richiede interventi più efficaci e tempestivi.

Stradella (Pavia), 4 luglio 2025 - Questa volta sono entrati da una finestra. Erano circa le 3 di oggi, venerdì 4 luglio, quando è scattato l'allarme al Briko OK in via Nazionale a Stradella. Il sistema antifurto è entrato in azione dopo che i malviventi hanno spaccato la finestra del locale spogliatoio, ma non ha avuto alcun effetto deterrente e i ladri, nei pochi minuti che sapevano di avere a disposizione prima dell'arrivo sul posto delle forze dell'ordine, sono riusciti a portare a termine il loro piano. Si sono infatti subito diretti nell'ufficio dove evidentemente sapevano che c'è la cassaforte, l'hanno tagliata con un flessibile e hanno preso i circa 1.

