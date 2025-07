Gioco d’azzardo online costante aumento nella provincia di Benevento

Il gioco d’azzardo online sta vivendo una crescita senza precedenti nella provincia di Benevento, con un incremento del 12,1% in soli tre anni. Tra il 2022 e il 2024, la cifra raccolta è salita di oltre 56 milioni di euro, portando il totale nel 2024 a più di 521 milioni. Questa escalation solleva importanti riflessioni sul suo impatto sociale ed economico. A spiegare questa tendenza è la terza edizione del “Libro nero ...

Tempo di lettura: 2 minuti Nella provincia di Benevento, l'ultimo triennio vede un aumento costante della raccolta del gioco d'azzardo online. Tra 2022 e 2024, la variazione percentuale è del 12,1%. In termini quantitativi, sono 56.149.015,50 milioni in più. Ovvero 521.888.514,00 milioni nel solo 2024, rispetto ai 465.739.498,50 di due anni prima, e ai 489.387.672,12 del 2023 (variazione +6,6%). A spiegarlo è la terza edizione del "Libro nero dell'Azzardo. Mafie, dipendenze, giovani, Europa", realizzato da Cgil Nazionale, Federconsumatori e Fondazione Isscon. Secondo l'indagine, c'è un incremento anche nella raccolta pro capite online (18-74 anni).

