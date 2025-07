Colpo di scena | l' Athletic Bilbao rinnova Nico Williams fino al 2035

In un colpo di scena che scuote il calcio spagnolo, l’Athletic Bilbao rinnova fino al 2035 Nico Williams, promettente stella dell’ala sinistra. Con questa mossa, il club dimostra la ferma volontà di affidarsi a uno dei talenti più brillanti del futuro, blindandolo per il prossimo decennio. Un segnale forte di ambizione e fiducia, che svela le strategie di Bilbao nel consolidare il proprio talento e rinforzare la rosa.

Bilbao (Spagna), 4 luglio 2025 – Con un colpo a sorpresa, l’Athletic Bilbao ha annunciato la permanenza nei Paesi Baschi di Nico Williams fino al 2035. L’ala sinistra classe 2002 ha infatti firmato un prolungamento di contratto che lo porterà a vestire, a meno di sorprese, la casacca biancorossa addirittura per altri 10 anni. Oltre ad un cospicuo aumento dell’ingaggio, il nuovo contratto prevede un innalzamento del 50% della clausola rescissoria, che passa così dai precedenti 58 milioni di euro a quasi quota 100. Si chiude così una lunga telenovela di mercato, che aveva visto protagonista il Barcellona (e anche il Bayern che era però rimasto sullo sfondo senza mai cercare di affondare il colpo), il quale in questi ultimi mesi aveva alzato poderosamente il suo pressing nei confronti del giocatore e sembrava avere tutte le intenzioni di pagare la clausola per portare Williams in blaugrana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net