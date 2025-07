L’esplosione vicino al campo estivo i bambini in fuga | Piovevano sassi e vetriTragedia sfiorata per un soffio | com’è ridotto il centro – Il video

Un mattino che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia si è rischiato di più per un’esplosione vicino al centro estivo di Villa De Sanctis. Tra fumo, vetri e sassi che volavano, un’onda d’urto ha messo a dura prova la sicurezza dei bambini e della comunità. Per fortuna, grazie alla pronta evacuazione, si è evitato il peggio. Ma quanto accaduto ci ricorda quanto sia fondamentale la prevenzione e la reattività in situazioni di emergenza.

Erano circa in dieci bambini ad attendere l’inizio della giornata al centro estivo di Villa De Sanctis quando del fumo ha iniziato a salire in cielo. Lì, a quattro passi, il distributore di benzina e Gpl di via dei Gordiani stava per esplodere in frantumi. «Intorno alle 7.30 abbiamo fatto evacuare i bambini », ha raccontato il presidente della polisportiva, Fabio Balzani. Poi, circa mezz’ora dopo, la doppia esplosione: «C’è stata un’onda d’urto che ha colpito in pieno il nostro impianto sportivo », ha raccontato il gestore Vito Guidobaldi al Messaggero. Tutti i bambini sono stati messi in salvo anche grazie all’intervento degli animatori. 🔗 Leggi su Open.online

