BBB la nuova legge fiscale di Trump non ha giustificazioni | una triplice disgrazia per l’economia Usa

La nuova legge fiscale di Trump, definita da lui stesso BBB (One Big Beautiful Bill), sta suscitando forti critiche e preoccupazioni per il suo impatto sull’economia americana. Con un margine ristretto di approvazione, questa riforma sembra rappresentare una vera e propria triplice disgrazia, aumentando le tensioni e le incertezze nel Paese. Ma cosa significa realmente questa legge per il futuro economico degli Stati Uniti? Scopriamolo insieme.

A carte nell'asso di coppe campeggia il motto: per un punto Martin perse la cappa. A volte accade anche il contrario e per un punto si vince. Il Senato americano ha approvato 51 a 49 la nuova legge di bilancio del presidente Trump, definita da lui stesso BBB ( One Big Beautiful Bill ). Ora definitivamente approvata anche dalla Camera dei rappresentanti, questa nuova legge non ha ridimensionato, ma anzi ancora di più esaltato la precedente manovra fiscale dello stesso Trump del 2017. Allora la legge determinò dei sostanziali tagli fiscali per le imprese (aliquota dal 35% al 21%) e per i cittadini più ricchi.

