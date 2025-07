Sanità pugliese in crisi profonda | la UIL Pensionati lancia l’allarme dopo i dati del Rapporto CREA

La sanità pugliese si trova in grave crisi, tra le peggiori d’Italia, con gravi carenze che colpiscono anziani e malati cronici. La UIL Pensionati lancia un forte allarme, evidenziando come il 13° Rapporto CREA Sanità confermi le criticità di un sistema che rischia di negare il diritto alla salute a chi ne ha più bisogno. È ora di agire per ripristinare qualità, equità e servizi adeguati per tutti.

La Puglia tra le peggiori regioni italiane per qualità dei servizi sanitari: gravi carenze per anziani, malati cronici e non autosufficienti La sanità pugliese versa in condizioni critiche, tra le peggiori d'Italia. A certificarlo è il 13° Rapporto CREA Sanità, presentato mercoledì a Roma, che conferma quanto la UIL Pensionati Puglia denuncia da tempo: un sistema sanitario che non garantisce equità, universalità e, in molti casi, nega il diritto alla salute. "La fotografia scattata dal rapporto è impietosa", dichiara Tiziana Carella, segretaria generale UILP Puglia. "La nostra regione è evidenziata in rosso nelle performance complessive, con un punteggio che non raggiunge nemmeno il 33% del massimo.

