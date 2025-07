Roma esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino | forte boato e colonna di fumo nero 35 feriti e 50 evacuati | Questura | Chi vive in zona resti in casa

Un’esplosione devastante al Prenestino scuote Roma: un deposito di gas e carburante esplode causando 35 feriti e l’evacuazione di oltre 50 persone. Il forte boato e la colonna di fumo nero hanno allertato tutta la città, con la Questura che invita i residenti a rimanere in casa. L’incidente, attribuito a un errore durante lo scarico del GPL, ha aperto un’indagine della Procura per fare luce sulle cause e prevenire future tragedie.

Lo scoppio pare sia dipeso da un incidente nella fase di scarico del gpl. La Procura ha avviato un'indagine. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Roma, esplode un deposito di gas e carburante al Prenestino: forte boato e colonna di fumo nero, 35 feriti e 50 evacuati | Questura: "Chi vive in zona resti in casa"

