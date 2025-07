Colleferro È stato arrestato dai Carabinieri il 50enne aggressore della guardia giurata ora ricoverata in ospedale con una prognosi di 40 giorni

Nel cuore di Colleferro, un episodio di violenza ha scosso la comunità: un uomo di 50 anni è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver aggredito una guardia giurata, ora ricoverata in ospedale con una prognosi di 40 giorni. La vicenda mette in evidenza le sfide della sicurezza urbana e l'importanza di interventi tempestivi. Scopriamo i dettagli di questo brutale episodio che ha attirato l’attenzione cittadina.

COLLEFERRO – A seguito di quanto da noi riferito in un precedente articolo, Martedì 1 Luglio 2025, i militari del

A Colleferro, un cittadino nigeriano è stato denunciato per l'uso di una patente falsa, accumulando sanzioni per oltre 10mila euro.

