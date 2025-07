Caldo Schillaci | Da oggi cabina di regia con la Protezione Civile

Con l’arrivo delle ondate di caldo record, il ministro della Salute Orazio Schillaci annuncia una nuova cabina di regia, coinvolgendo enti fondamentali come la Protezione Civile e l’Inail. Un passo strategico per monitorare e prevenire gli effetti più severi dell’emergenza climatica. Dai primi dati, fortunatamente, l’aumento della mortalità sembra ancora sotto controllo, ma sarà fondamentale analizzare con precisione i dati nei prossimi giorni.

“Da oggi ci sarà una cabina di regia alla quale collaboreranno, oltre al Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, la Protezione Civile, il dipartimento Prevenzione della Regione Lazio e l’Inail”. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervistato in tv sull’ emergenza caldo. “Dai dati parziali, rispetto agli anni precedenti non stiamo notando per fortuna un’aumentata mortalità. Avremo dei dati più certi nei prossimi giorni, però per il momento la situazione è sotto controllo”, ha aggiunto Schillaci. Negli ultimi tre anni estati particolarmente calde. “Negli ultimi tre anni abbiamo avuto delle estati particolarmente calde e quindi è giusto fare soprattutto prevenzione “, ha sottolineato il ministro. 🔗 Leggi su Lapresse.it