Calciomercato Milan si lavora alle cessioni | le ultime novità

Sono tanti i giocatori che non rientrerebbero più nel progetto Milan di Massimiliano Allegri. Tante cessioni in questo calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, si lavora alle cessioni: le ultime novità

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Il Besiktas preme per il prestito di Okafor: la risposta del Milan - Il Milan è impegnato in una complessa trattativa di mercato per definire il futuro di Noah Okafor, tra esigenze economiche e strategie di cessione. Da notiziemilan.it

Calciomercato Milan, l’avventura di questo giocatore è giunta al capolinea: si lavora alla cessione - Calciomercato Milan, l’avventura di questo giocatore è giunta al capolinea: si lavora alla cessione. Scrive milannews24.com