Un tranquillo safari in Zambia si è trasformato in una tragedia improvvisa, quando un elefante ha travolto e ucciso due turiste, sconvolgendo il mondo del turismo e della conservazione. L’incidente avvenuto nel Parco Nazionale di South Luangwa solleva domande sulla sicurezza e sulla gestione degli animali selvatici. Chi erano le vittime e cosa si nasconde dietro questo drammatico episodio? Scopriamolo insieme.

Roma, 4 luglio 2025 – Un safari nella natura si è trasformato in tragedia quando un elefante ha travolto due turiste in vacanza, uccidendole sul colpo. L’incidente è avvenuto in Zambia, nel Parco Nazionale di South Luangwa, situato a circa 600 chilometri dalla capitale Lusaka. Chi erano le due vittime. La vicenda, sotto indagine dal Commissario di Polizia della Provincia Orientale, Robertson Mweemba, ha coinvolto Easton Janet Taylor, 68 anni, cittadina del Regno Unito, e Alison Jean Taylor, 67 anni, proveniente dalla Nuova Zelanda. Secondo le ricostruzioni, le due donne sono state aggredite da un'elefantessa insieme al suo cucciolo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Elefante travolge e uccide due turiste: safari fatale in Zambia

