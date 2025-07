Chiesa di Sant’Agostino | completato il restauro

Dopo oltre dieci anni di impegno e dedizione, la Chiesa di Sant’Agostino a Arezzo torna a splendere, simbolo di rinascita e di forte identità per tutta la comunità castiglionese. Venerdì 11 luglio alle 18, si terrà la cerimonia ufficiale di presentazione dei lavori di restauro, che segnano un nuovo inizio e un momento di orgoglio condiviso. Un traguardo che riaccende la speranza e il senso di appartenenza.

Arezzo, 4 luglio 2025 – Un simbolo di rinascita e identità per tutta la comunità castiglionese. Venerdì 11 luglio alle 18, press o la Chiesa di Sant’Agostino, si terrà la cerimonia ufficiale di presentazione dei lavori di restauro, a conclusione di un percorso lungo più di dieci anni. Il completamento del restauro arriva a distanza di oltre un decennio dal drammatico crollo del tetto avvenuto nel 2014, uno degli episodi più traumatici per la città avvenuti negli ultimi anni. Un cedimento strutturale di circa 40 metri quadrati aveva reso inagibile l’edificio e imposto l’immediata chiusura. “Un momento di approfondimento e racconto dovuto alla nostra comunità – dichiara il Sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli - per il recupero di un edificio Sacro che dopo tante tribolazioni ritorna nelle disponibilità dei castiglionesei e dei turisti che lo vorranno”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiesa di Sant’Agostino: completato il restauro

In questa notizia si parla di: restauro - chiesa - sant - agostino

Torna la “Ciclopasseggiata solidale”: il ricavato sarà donato per il restauro della chiesa - Torna la Ciclopasseggiata Solidale, un evento che promuove la bellezza del territorio di San Michele Salentino e raccoglie fondi per il restauro della chiesa.

Stiamo vivendo gli ultimi giorni di preparazione alla festa di Sant'Antonio di Padova e San Vito, quest'ultimo Patrono della nostra Città, in Chiesa Madre, a motivo dei lavori di restauro del Santuario. L'occasione è propizia per fare esperienza di fraternità e di co Vai su Facebook

Completato il restauro della chiesa di Sant’Agostino. Venerdì 11 luglio la presentazione ufficiale alla cittadinanza; Chiusa da oltre 10 anni per il crollo del tetto, riapre l'antica chiesa di Sant'Agostino; Raccolta fondi per il restauro della Chiesa di Sant’Agostino di Corbola.

Sant’Agostino in festa per la chiesa. Specialità e musica tutte le sere - Tanti volontari all’opera in parrocchia e quest’anno annunciano anche l’inizio dei lavori dopo i danni al tetto ... Come scrive msn.com

Chiesa di Sant’Agostino, in corso il restauro delle entrate - E’ iniziata l’opera di restauro delle entrate lignee (portone principale e portoncino laterale) della chiesa di Sant’Agostino, in centro a Pietrasanta. Si legge su versiliatoday.it