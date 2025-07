Sfiducia a Ursula von der Leyen c’è la data del possibile addio | chi c’è dietro

Il 10 luglio si avvicina, e con esso il momento cruciale per Ursula von der Leyen, chiamata a difendersi da una mozione di sfiducia presentata dal eurodeputato rumeno Georghe Piperea. Le accuse, note come Pfizergate, sollevano dubbi sulla gestione dell’UE in una fase delicata. Ma quali sono davvero le motivazioni dietro questa sfida e cosa potrebbe significare il suo possibile addio? Scopriamolo insieme.

Il prossimo 10 luglio Ursula von der Leyen sarà chiamata ad affrontare le forche caudine del voto di sfiducia, detto anche mozione di censura. La mozione è stata formalizzata da Georghe Piperea, eurodeputato rumeno appartenente al gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (Ecr). Perché la mozione di sfiducia contro von der Leyen. La motivazione riguarda il cosiddetto Pfizergate, ovvero le accuse rivolte a von der Leyen di aver gestito in modo opaco la negoziazione dei contratti per i vaccini anti-Covid con Pfizer, mantenendo riservati presunti scambi di messaggi con il Ceo Albert Bourla. Il testo della mozione si spinge oltre, accusando la Commissione anche di abusi nell’applicazione del Digital Services Act, con cui avrebbe tentato, secondo i promotori, di influenzare processi elettorali negli Stati membri, e di aver aggirato le regole comunitarie per approvare il programma di riarmo europeo (Rearm Eu) con procedure straordinarie. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sfiducia a Ursula von der Leyen, c’è la data del (possibile) addio: chi c’è dietro

Pfizergate, mozione di sfiducia contro von der Leyen per sms su vaccini Covid Pfizer con Bourla, voto a luglio - IL TESTO dell’eurodeputato Piperea - L'ombra di un nuovo scandalo scuote l'Unione Europea: una mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen, accusata di aver gestito in modo discutibile le comunicazioni sui vaccini Pfizer.

Leggo adesso che gli USA hanno iniziato a togliere le sanzioni contro la Russia, tra cui alla Banca centrale, a Sberbank of Russia, a Gazprombank e ad altri istituti finanziari e bancari molto importanti. Dall'altra parte vedo che abbiamo Ursula von der Leyen

I patrioti Ue voteranno la sfiducia a von der Leyen - Il gruppo dei Patrioti per l'Europa voterà a favore della mozione di sfiducia nei confronti di Ursula von der Leyen in programma la settimana prossima alla plenaria di Strasburgo. Secondo ansa.it