Roma almeno 29 feriti nell’esplosioni alla pompa di Gpl Le ipotesi dietro l’incidente | che cosa ha provocato i boati

Una tragedia scuote Roma: 29 persone ferite dall’esplosione di una pompa di GPL in via dei Gordiani, al Prenestino. Tra odori sospetti e boati improvvisi, l'incidente ha lasciato la città sotto shock. Ma cosa ha causato questa drammatica esplosione? Le ipotesi sono ancora tutte da chiarire, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per fare luce sulla vicenda. La domanda ora è: cosa si nasconde dietro a questa terribile emergenza?

Odore di gas, poi due boati uno più violento dell’altro: sono saliti a 29 le persone ferite dalla violentissima esplosione partita da una pompa di benzina e Gpl a Roma, in via dei Gordiani 32 al Prenestino. Nessuno sarebbe in pericolo di vita e almeno uno, che passava in quel momento di lì con la sua auto, sarebbe ricoverato in codice rosso per le ustioni rimediate. Tra i residenti della zona è stato un fuggi-fuggi e si contano danni e feriti anche nelle abitazioni vicine al distributore. La deflagrazione, ha detto il questore della Capitale Roberto Massucci, sarebbe stata causata da un «incidente nella fase di scarico del Gpl». 🔗 Leggi su Open.online

Un terribile incidente sconvolge Roma: un'esplosione violentissima in una pompa di benzina in via Gordiani ha provocato almeno 21 feriti, tra cui vigili del fuoco, poliziotti e operatori sanitari.

