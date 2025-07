Analisi su tamponi e capelli Il legali di Sempio | Non troveranno sue tracce

In un delicato passo verso la verità, si apre il terzo appuntamento presso gli uffici del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica a Milano. I periti incaricati stanno analizzando con attenzione i tamponi e i capelli di Chiara Poggi, cercando tracce che possano fare luce sull’indagine. Un processo meticoloso che potrebbe svelare dettagli nascosti e contribuire a chiarire una vicenda ancora avvolta nel mistero.

Terzo appuntamento negli uffici del gabinetto regionale di Polizia scientifica alla questura di Milano per l'incidente probatorio disposto dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli. I periti nominati dalla giudice, la genetista Denise Albani e il dattiloscopista Domenico Marchigiani, lavoreranno alla campionatura per il successivo esame genetico dei tamponi prelevati sul corpo di Chiara Poggi durante l'autopsia e sul frammento del tappetino del bagno su cui il killer ha lasciato un'impronta insanguinata. Resta da analizzare anche il pelo o capello trovato nella spazzatura di casa Poggi. Andrea Sempio è "tranquillo, compatibilmente con la situazione'' e si augura ''che non siano commessi nuovi errori". 🔗 Leggi su Iltempo.it