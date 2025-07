Lecco dimissioni assessora Durante | il video

Nel cuore di Lecco, la recente dimissione dell’assessora Alessandra Durante ha acceso un vivace dibattito pubblico. Il sindaco Mauro Gattinoni, pur difendendo il suo operato, ha sottolineato come la scusa di Durante rappresenti un passo importante, anche nel contesto di un episodio che ha suscitato molte polemiche. La vicenda mette in luce l’importanza della trasparenza e del rispetto, temi fondamentali per la vita politica e sociale della città.

Il sindaco Mauro Gattinoni ha accolto le dimissioni di Alessandra Durante, che aveva pesantemente risposto, in maniera anonima, ad un privato cittadino che aveva criticato l'operato dei suoi colleghi su Facebook. Gattinoni però ne difende l’operato e ricorda: “Ha chiesto scusa, non è poco”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lecco, dimissioni assessora Durante: il video

In questa notizia si parla di: dimissioni - durante - lecco - assessora

Insulti sui social, “Durante dia le dimissioni ed eviti imbarazzo” - In un’epoca in cui i social possono diventare arene di insulti e polemiche, è fondamentale gestire con delicatezza le dimissioni pubbliche per evitare imbarazzi e tensioni.

Alessandra Durante, a Lecco il caso dell'assessora paladina contro cyberbullismo che diventa hater: dimissioni e scuse Vai su X

Alessandra Durante ha presentato le dimissioni come assessora a Lecco per i suoi insulti social nei confronti di un cittadino: il percorso politico Vai su Facebook

Il sindaco di Lecco accoglie le dimissioni di Alessandra Durante, l’assessora-hater; Lecco: dimissioni accettate, il caso Durante è chiuso; Lecco, insulti anonimi da assessora anti-cyberbullismo: dimessa.

Il sindaco di Lecco accoglie le dimissioni di Alessandra Durante, l’assessora-hater - Il membro della Giunta di centrosinistra aveva pesantemente risposto, in maniera anonima, ad un privato cittadino che ha criticato l'operato dei suoi colleghi su Facebook. ilgiorno.it scrive

Lecco, insulti social: l’assessora Alessandra Durante presenta la dimissioni. Il sindaco prende tempo - Scoperta a insultare sul web un avversario politico dietro un profilo anonimo, l’assessora alla Famiglia impegnata contro il cyberbullismo si è scusata e ha rimesso il mandato nelle mani di Mauro Gatt ... Lo riporta msn.com