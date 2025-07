Esplode un distributore a Roma l' incendio visto dall' elicottero dei Vigili del Fuoco

Un'esplosione spettacolare scuote Roma: un violento incendio divampa in un distributore nel quartiere Prenestino Labicano, con un boato che si sente in tutta la città. Le immagini dall'elicottero dei Vigili del Fuoco catturano il momento di grande tensione e rapidità di intervento. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale la prontezza e l’efficienza delle forze di sicurezza. Seguite con noi gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

(Agenzia Vista) Roma, 04 luglio 2025 Una violentissima esplosione si è verificata a Roma nel quartiere Prenestino Labicano, nei pressi della fermata Teano della Metro C. L'esplosione, avvertita in tutta la Capitale, è seguito a un incendio sviluppatosi in un distributore di carburanti. Ecco le immagini dell'incendio dall'elicottero dei Vigili del Fuoco. Vvf Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Esplode un distributore a Roma, l'incendio visto dall'elicottero dei Vigili del Fuoco

#Roma, ricognizione dell’elicottero dei #vigilidelfuoco, Drago 162, sull’area dell’#esplosione in zona Casilino. Sotto controllo l’#incendio nei luoghi vicini il distributore carburante, operazioni di spegnimento in corso [#4luglio 11] Vai su X

A Roma, in zona Gordiani, un’esplosione ha coinvolto un distributore di GPL. Le prime immagini mostrano i danni al vicino circolo sportivo Villa de Sanctis. Accertamenti in corso sulle cause. #roma #esplosione #incendio Vai su Facebook

