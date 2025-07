Ancora sangue sulle strade del Lazio | 58enne investito da una Jeep Gran Cherokee L’impatto non gli ha dato scampo L’incidente lungo la via del Mare a Ostia

Ancora sangue sulle strade del Lazio: un drammatico incidente a Ostia Antica ha spezzato una vita. Ieri sera, un uomo di 58 anni è stato travolto e ucciso da una Jeep Gran Cherokee lungo la Via del Mare, in circostanze ancora da chiarire. La tragedia scuote la comunità e ci ricorda quanto sia fondamentale la prudenza alla guida. Rimanete aggiornati su questa vicenda che ha sconvolto il territorio.

Un incidente stradale dai risvolti tragici quello verificatosi ieri sera nella zona di Ostia Antica; un uomo di 58 anni, di nazionalità romena, è stato travolto e ucciso sulla via del Mare. Il fatto è avvenuto intorno alle 22:00, al chilometro 22,500 della strada, nelle immediate vicinanze di Ostia Antica. L'incidente e la dinamica. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava camminando lungo la via del Mare quando è stata investita da un Jeep Grand Cherokee condotto da un uomo di 54 anni. L'impatto è stato fatale: il 58enne è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, ma per la vittima non c'era ormai nulla da fare.

