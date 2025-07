Francia ancora caos negli aeroporti | migliaia di voli cancellati

Il caos si fa sentire negli aeroporti francesi, con migliaia di voli cancellati e passeggeri in attesa di notizie. Parigi si anima di tensione e disagi, mentre lo sciopero dei controllori di volo intensifica il problema. In questo scenario, le vacanze estive rischiano di essere compromesse, lasciando milioni di viaggiatori in bella mostra davanti ai tabelloni degli orari. La situazione resta critica e in evoluzione, ecco cosa sappiamo fino a ora.

Parigi, 4 lug. (askanews) - Immagini dall'aeroporto d'Orly: gente in attesa davanti ai tabelloni che elencano i numerosi voli cancellati o in ritardo. Secondo giorno di caos in Francia e non solo per lo sciopero dei controllori di volo. Migliaia i passeggeri colpiti dal disagio, in giorni caldi per le partenze delle vacanze. Secondo l'AutoritĂ per l'aviazione civile francese sono stati cancellati circa 1.000 voli, sia in arrivo che in partenza dalla Francia, con il 25% di quelli cancellati negli aeroporti parigini di RoissyCharles-de-Gaulle e Orly, dove transitano ogni giorno 350.000 persone durante il periodo estivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Francia, ancora caos negli aeroporti: migliaia di voli cancellati

