Kyrgios fa dietrofront e sostiene Sinner | Meglio di Alcaraz a cui piacciono molto le ragazze La mentalità…

Nick Kyrgios sorprende tutti, facendo dietrofront e schierandosi a sostegno di Sinner, superando anche Alcaraz in entusiasmo e mentalità. Mentre il terzo Slam si svolge senza la sua voce sulla BBC, Kyrgios dimostra ancora una volta di essere un personaggio imprevedibile e affascinante nel mondo del tennis. La sua recente posizione in classifica e le sfide personali non fermano il suo spirito competitivo, rivelando un lato inedito e più maturo.

Nick Kyrgios non sta commentando Wimbledon per la BBC: il terzo Slam è in onda sulla rete pubblica inglese, ma senza la voce del tennista australiano che invece era stato protagonista negli ultimi anni. Sull’erba londinese non c’è stato spazio per il trentenne di Canberra, né come giocatore (sprofondato al 636mo posto nel ranking ATP e fuori dai giochi per gli ennesimi problemi fisici) né come esperto per i canali televisivi. Uno dei motivi sarebbe legato ai continui attacchi senza senso nei confronti di Jannik Sinner per l’ormai superata questione Clostebol. Nick Kyrgios ha poi volte criticato il numero 1 del mondo, andando spesso oltre le righe e insultando il fuoriclasse altoatesino per i fatti che hanno portato alla squalifica di tre mesi. 🔗 Leggi su Oasport.it