jannik sinner cambia staff ma non il suo rolex

ma il suo orologio rimane fedele a sé stesso, simbolo di costanza e stile. In un mondo fatto di cambiamenti rapidi, Jannik Sinner dimostra che anche le piccole cose più preziose restano immutate, come il suo Rolex, testimone silenzioso della sua carriera e del suo carattere forte. La sua scelta sorprende, ma rafforza la sua identità, pronta ad affrontare Wimbledon con rinnovata determinazione e stile senza compromessi.

Alla viglia di Wimbledon, Jannik Sinner ha annunciato un importante cambiamento all'interno del suo staff: via Ulises Badio e Marco Panichi, rispettivamente fisioterapista e preparatore atletico, che erano entrati nello staff del numero uno del ranking Atp per sostituire Giacomo Naldi e Umberto Ferrara, coinvolti nel caso Clostebol. Una piccola grande rivoluzione alla vigilia del Grande Slam inglese che ha lasciato tutti un pò sorpresi, e curiosi di sapere che cosa avrebbe ancora cambiato il campione altoatesino sull'erba dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club. Ebbene alla viglia del terzo turno, quello in cui Jannik Sinner incontrerà lo spagnolo Pedro Martinez possiamo tranquillamente dire che rimangono alcune certezze: Sinner veste ancora Nike, ok il kit è bianco - come impone l'etichetta - l'orologio che porta al polso è ancora Rolex. 🔗 Leggi su Gqitalia.it