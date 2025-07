Imprese Decollant Ibm | Luoghi fisici aziendali fondamentali spazi di confronto

In un’epoca segnata da sfide e trasformazioni, le imprese come IBM evidenziano l’importanza dei luoghi fisici aziendali come spazi di confronto e innovazione. Questi ambienti sono più di semplici uffici: rappresentano il cuore pulsante di una comunità che condivide idee, cultura e visioni per un futuro sostenibile. Investire in spazi aperti e inclusivi è la chiave per rafforzare il legame tra azienda e territorio, creando valore condiviso per tutti.

"Viviamo un'epoca in cui stiamo perdendo la capacità di confrontarci, di mettere a fattor comune idee anche molto diverse, che però poi devono trovare un punto d'incontro. In tale contesto, i luoghi fisici e le aziende che si aprono alla comunità, che cercano di restituire la propria ricchezza alla città, i luoghi in .

