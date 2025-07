Sanità penitenziaria Delmastro presenta a Biella progetto pilota per detenuti fragili | Modello da estendere a tutta Italia

Sanit224, la penitenziaria del Delmastro, svela a Biella un progetto pilota rivoluzionario per i detenuti fragili. Un modello innovativo che mira a garantire il diritto alla salute senza appesantire le liste d’attesa della sanità pubblica, con l’intento di estenderlo su scala nazionale. Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario alla Giustizia, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa concreta. L’obiettivo? Trasformare radicalmente il welfare penitenziario e offrire un nuovo standard di cura.

