Imprese Pedrazzini Assolombarda | Narrazione tangibile in progettazione spazi

Nel cuore della progettazione di spazi, imprese come Pedrazzini Assolombarda svelano il potere della narrazione tangibile. Attraverso architettura e design, gli ambienti diventano strumenti strategici per raccontare storie, rafforzare l’identità di marca e creare esperienze immersive indimenticabili. Un approccio innovativo che trasforma ogni spazio in un racconto vivo, capace di dialogare con le persone e lasciare un’impronta duratura. È questa la vera forza del design contemporaneo.

(Adnkronos) – "E' attraverso l'architettura, il design e la progettazione degli spazi che la narrazione diventa tangibile, concreta e permette di creare delle relazioni con le persone. Pertanto, lo spazio diventa uno strumento strategico per lo storytelling, per affermare la propria identità di marca e per creare delle esperienze immersive". Così, Elena Pedrazzini, vicepresidente Gruppo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

