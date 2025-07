Trekking e passeggiate d' estate a Bologna e dintorni

L’estate a Bologna e dintorni si anima con un ricco calendario di trekking e passeggiate pensate per tutta la famiglia. A luglio e agosto, l’Ente Parchi Emilia Orientale invita grandi e piccoli a scoprire le meraviglie naturali del territorio, tra escursioni, attività educative e momenti di relax immersi nel verde. Scopri il programma completo e come prenotare per vivere un’estate all’insegna della natura e dell’avventura!

I mesi di luglio e agosto si riempiono di iniziative organizzate dall'Ente Parchi Emilia Orientale. Bambini e famiglie potranno scegliere tra molte iniziative alla scoperta delle meraviglie della natura. Il programma e come prenotare.

