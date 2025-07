Un’estate in sicurezza nella spiaggia per tutti

Quest’estate, la spiaggia di Fiumicino diventa un’oasi di sicurezza e inclusione per tutti i bagnanti. Con il progetto “Spiaggia per tutti”, il Comune garantisce assistenza e salvamento specializzati, dedicati anche alle persone con disabilità, affinché ogni visita sia piacevole e senza preoccupazioni. La gestione operativa, affidata a professionisti qualificati, assicura un’esperienza balneare accessibile e serena. Un impegno concreto per rendere le spiagge un luogo di libertà e benessere per tutti.

Fiumicino, 4 luglio 2025- Un servizio dedicato alla sicurezza, pensato per tutelare tutti i bagnanti, con particolare attenzione alle persone con disabilità. È quanto previsto dall’ affidamento ufficiale del servizio di assistenza e salvamento a mare sulla spiaggia libera del Lungomare della Salute, fronte civico 55, che rientra nel progetto “Spiaggia per tutti”, promosso dal Comune di Fiumicino. La gestione operativa è stata assegnata in via provvisoria alla cooperativa sociale integrata “A Casa di Enzo.”, che ha partecipato all’avviso pubblico pubblicato dal Comune il 4 giugno scorso. La proposta della cooperativa, pervenuta il 12 giugno, è risultata conforme ai requisiti indicati e ha ottenuto l’affidamento provvisorio in data 26 giugno 2025. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: spiaggia - tutti - sicurezza - estate

Santa Marinella, torna la spiaggia inclusiva per un mare aperto a tutti - Santa Marinella si rinnova con la spiaggia inclusiva, un’oasi di divertimento e relax aperta a tutti, senza barriere.

Maiori, estate sicura. Primo soccorso in spiaggia ad Erchie e 5 nuovi defibrillatori Vai su Facebook

Estate, controlli rafforzati nel Foggiano: focus su spiagge, locali e sicurezza urbana Vai su X

Un’estate in sicurezza nella spiaggia per tutti; Estate in sicurezza: al via il presidio sanitario sulle spiagge di Molfetta; Un’estate in sicurezza, spiagge libere sorvegliate in Maremma.

Estate più sicura: in spiaggia arrivano i cani bagnino - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sempre più sicuri sulle spiagge di Castiglione della Pescaia con i cani bagnino della Sics, la Scuola italiana cani salvataggio. Segnala msn.com

In spiaggia più tranquilli. Ecco i volontari del Sics. Immancabili i cani-bagnino - Progetto atteso nelle zone di Punta Ala, dal Piastrone a Casetta Civinini. Secondo msn.com