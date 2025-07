Nicola Pietrangeli ricoverato al Gemelli morto a 59 anni il figlio Giorgio

Una triste notizia scuote il mondo dello sport e della tennis: Nicola Pietrangeli, leggenda italiana e vincitore di due Roland Garros, è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per accertamenti, mentre il figlio Giorgio, campione di surf, ci ha lasciato a 59 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. In un momento difficile come questo, ricordiamo il valore del suo contributo e l’amore che ha sempre dimostrato verso la famiglia e lo sport.

Nicola Pietrangeli è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Secondo quanto appreso da LaPresse, il 91enne storico campione di tennis, vincitore di due Roland Garros, si trova nel nosocomio capitolino per accertamenti. Nelle scorse ore il figlio Giorgio, campione di surf negli anni ’80, è morto a 59 anni a causa di un male incurabile. Nei mesi scorsi Nicola Pietrangeli era stato sottoposto ad un intervento chirurgico, sempre al Gemelli, a seguito di una frattura dell’anca rimediata in una caduta accidentale. In mattinata è morto il figlio 59enne, Giorgio. Si è spento a Roma a soli 59 anni a causa di un male incurabile Giorgio Pietrangeli, figlio del leggendario tennista italiano Nicola Pietrangeli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nicola Pietrangeli ricoverato al Gemelli, morto a 59 anni il figlio Giorgio

