Diabete Sicilia in prima linea con il progetto Vulnerabili

In Sicilia, il progetto “Vulnerabili” si distingue come un faro di speranza per chi convive con il diabete e affronta sfide economiche. Questa iniziativa, frutto della collaborazione tra Novo Nordisk e Fo, mira a garantire accesso alle terapie e supporto agli operatori sanitari, dimostrando che nessuno deve essere lasciato indietro nella battaglia contro il diabete. Un passo fondamentale verso un’attenzione più equa e inclusiva sulla salute.

PALERMO - Garantire alle persone con diabete che vivono in condizioni di povertà socioeconomica il diritto e l'accesso alle terapie, contribuendo anche a supportare gli operatori sanitari. È l'obiettivo del progetto "Vulnerabili", presentato a Palermo, nato dalla collaborazione tra Novo Nordisk e Fo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Diabete, Sicilia in prima linea con il progetto "Vulnerabili"

