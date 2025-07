Il sindaco di Lecco accoglie le dimissioni di Alessandra Durante l’assessora-hater

Il recente episodio a Lecco scuote l'amministrazione: il sindaco ha ufficialmente accolto le dimissioni dell'assessora Alessandra Durante, coinvolta in un acceso scambio di commenti offensivi online. Un gesto che evidenzia come la trasparenza e il rispetto siano fondamentali per la fiducia pubblica, e che pone nuovi interrogativi sulla gestione della comunicazione politica. La vicenda ci invita a riflettere sull'importanza di un impegno etico e responsabile da parte di tutti i rappresentanti pubblici.

Lecco, 4 luglio 2025 – “Le dimissioni sono state accolte”. Il sindaco di Lecco ha accolto le dimissioni della sua assessora anti-bulli trasformata in hater, che ha pesantemente risposto in maniera anonima ad un privato cittadino che aveva criticato l'operato dei suoi colleghi su Facebook. CARDINI LECCO = ASSESSORE DEL COMUNE DI LECCO ALESSANDRA DURANTE - PER PUSTERLA - ARCHIVIO Nell'annunciare che Alessandra Durante, 41 anni, in quota Italia Viva, non è piĂą assessora a Famiglia, Giovani e Comunicazioni, Mauro Gattinoni però la difende strenuamente e passa al contrattacco: “Un'azione manipolatoria, una valanga di notizie via via sempre piĂą deformate, un crinale di ambiguitĂ , il mostro da sbattere in prima pagina”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it