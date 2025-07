Addio a Michael Madsen morto a 67 anni l' attore amato da Tarantino

Addio a Michael Madsen, il celebre attore amato da Quentin Tarantino, scomparso a 67 anni per un attacco cardiaco. Figura iconica del cinema con oltre 40 anni di carriera e più di 300 titoli, Madsen ha lasciato un'impronta indelebile con ruoli indimenticabili come Mr. Blonde in "Le Iene" e nel franchise di "Kill Bill". La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per il mondo dello spettacolo, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Roma, 4 lug. (askanews) - È morto a 67 anni Michael Madsen. Un attacco cardiaco la causa del decesso secondo i suoi agenti. L'attore noto soprattutto per i suoi ruoli nei film di Quentin Tarantino come "La Iene" e "Kill Bill", è stato trovato morto nella sua casa di Malibu. Una carriera di oltre 40 anni la sua, è apparso in più di 300 produzioni. Tra i ruoli memorabili, Mr. Blonde, il criminale psicopatico che si divertiva a torturare un poliziotto ne "le Iene" (1992) e Budd il fratello minore del cattivo nei due "Kill Bill" del 2003 e 2004. Un attore amato molto da Tarantino che lo aveva voluto anche nel western "The Hateful Eight" (2015) e nella sua favola nostalgica "C'era una volta.

