Esplosione ad un distributore a Roma paura e decine di feriti

Una violenta esplosione ha scosso questa mattina il quartiere Prenestina a Roma, provocando paura e numerosi feriti. L’incidente, che si è verificato attorno alle 8.30 in un distributore di GPL, ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell’esplosione e garantire la sicurezza della zona. Seguite con noi gli aggiornamenti su questo drammatico episodio.

L’esplosione avvenuta questa mattina a Roma attorno alle 8.30. A saltare per aria un distributore di gpl in zona Prenestina, quartiere sud della capitale. Decine di i feriti. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Esplosione ad un distributore a Roma, paura e decine di feriti

In questa notizia si parla di: esplosione - distributore - roma - decine

Esplosione nella notte a Borgaro Torinese: i ladri cercano di colpire il distributore automatico di 'gratta e vinci' - Nella notte tra il 1° e il 2 giugno, Borgaro Torinese è stata scossa da un'esplosione che ha lasciato i residenti increduli.

Esplosione in un distributore di carburante, decine di feriti a Roma. Secondo le prime informazioni un camion aveva urtato una conduttura. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/07/04/esplosione-ad-un-distributore-di-benzina-a-roma-21-i-feriti-nessu Vai su X

? ULTIM'ORA - (? Rinaldo Frignani) Un boato ha investito la Capitale alle 8.18 di venerdì mattina. Poi si è alzata una colonna di fumo alta decine di metri sulla zona di via dei Gordiani 32, al Prenestino, zona Sud Est di Roma. A esplodere un deposito di ga Vai su Facebook

Roma, maxi esplosione alla pompa di benzina: decine di feriti. Cosa è successo; Esplosione in un distributore, decine di feriti a Roma; Esplosione ad un distributore a Roma, paura e decine di feriti.

Le impressionanti immagini dell'esplosione in un un distributore di benzina a Roma, il nuovo video - L'esplosione è avvenuta in un distributore di benzina. Secondo msn.com

Cosa sappiamo sull’esplosione del distributore Gpl in via Gordiani a Roma: il video dello scoppio - La dinamica dell'esplosione avvenuta questa mattina in via Gordiani, dove una stazione di servizio Gpl è saltata in aria, è ancora da chiarire ... Lo riporta fanpage.it