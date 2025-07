Tragico incidente a Roma attraversa la strada e viene investito | morto un 58enne

Un drammatico incidente scuote Roma: nella serata di ieri, un uomo di 58 anni ha perso la vita dopo essere stato investito mentre attraversava la strada sulla via del Mare, in direzione Ostia. Un tragico episodio che solleva ancora una volta il tema della sicurezza stradale in città . La tragedia invita alla riflessione e a un impegno concreto per prevenire simili tragedie in futuro. Continua a leggere per saperne di più.

Terribile schianto nella serata di ieri, giovedì 3 luglio 2025 a Roma, in direzione Ostia, sulla via del Mare: morto sul colpo un 58enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

