Caldo | Schillaci e Protezione Civile Cabina di Regia Contro l’Afa

Con l’estate che infiamma l’Italia, il ministro Schillaci non lascia nulla al caso: ha annunciato l’attivazione di una cabina di regia con la Protezione Civile per fronteggiare l’ondata di caldo intenso. Un passo deciso per tutelare cittadini e territori, coordinando strategie di prevenzione e intervento efficaci. La sfida contro l’afa entra nel vivo, e l’intera nazione deve prepararsi a proteggerci dalle sue insidie più insidiose.

Caldo: Schillaci Annuncia Cabina di Regia con Protezione Civile Contro l'Afa. L'Italia si prepara ad affrontare gli ultimi scampoli di un'ondata di caldo intenso, ma il Ministero della Salute non abbassa la guardia. Il Ministro Schillaci ha annunciato oggi l'avvio di una cabina di regia contro il caldo in collaborazione con la Protezione Civile, per coordinare le azioni di prevenzione e risposta all'emergenza afa che sta interessando diverse regioni del Paese. Un'iniziativa volta a tutelare la salute pubblica e a mitigare gli effetti delle temperature elevate. La Cabina di Regia: Un Fronte Unito Contro il Caldo Estivo.

Il ministro Schillaci: «Nessun aumento della mortalità per il caldo» - Il ministro Schillaci rassicura: nessun aumento della mortalità legato al caldo estremo che sta colpendo l’Italia.

