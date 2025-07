Napoli omicidio di Porta Capuana | si costituisce il presunto omicida

In un gesto di rara sincerità, un uomo di origine tunisina si è consegnato spontaneamente alla polizia di Napoli, confessando di aver provocato la morte di Elhoucine Ziouani. La vicenda, avvolta dal dolore e dalla tensione, scuote la città: un ragazzo marocchino di 27 anni trovato senza vita in Porta Capuana. La scoperta di questa tragica tragedia apre un nuovo capitolo nel giallo napoletano, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Un uomo di origine tunisina, 30 anni, si è presentato spontaneamente presso l'Ufficio Immigrazione di via Galileo Ferraris, ammettendo di aver ucciso un altro uomo. La vittima è Elhoucine Ziouani, 27enne marocchino, trovato senza vita due notti fa nella zona di Porta Capuana, colpito al petto con un'arma da taglio.

