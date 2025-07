Pronostici Real Madrid-Borussia Dortmund | marcatori e tiri in porta

Prepariamoci a un match imperdibile tra Real Madrid e Borussia Dortmund, due giganti pronti a sfidarsi nel quarto di finale del Mondiale per Club. Con le loro formazioni ricche di talento e tanta determinazione, ci aspettiamo marcatori decisivi e tiri in porta che potrebbero fare la differenza. Scopriamo insieme i pronostici, i possibili marcatori e le statistiche chiave di questa sfida cruciale, perché ogni dettaglio potrebbe cambiare le sorti dell'incontro.

Pronostici Real Madrid-Borussia Dortmund: ecco marcatori e tiri in porta dell’ultimo quarto di finale in programma sabato sera alle 22. Le nostre scelte Con Real Madrid-Borussia Dortmund, in programma sabato sera alle 22, si chiuderĂ il quadro dei quarti di finale di questo Mondiale per Club. La squadra di Xabi Alonso dopo aver battuto la Juventus se la dovrĂ vedere contro quella di Kovac. E parte favorita, ovvio. (Lapresse) – Ilveggente.it Anche perchĂ©, il Madrid, ha ritrovato MbappĂ© dopo i problemi avuti in questo inizio di Mondiale e che lo hanno costretto anche al ricovero. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Real Madrid-Borussia Dortmund: marcatori e tiri in porta

