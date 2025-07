Direttiva UE Gilda | Ne sollecitiamo il recepimento per lotta a parità retributive a scuola

La Gilda degli Insegnanti sottolinea l'importanza di recepire prontamente la Direttiva (UE) 2023/970, in vigore dal 7 giugno 2026, per promuovere equità e parità retributiva nel mondo scolastico. Questa normativa rappresenta un passo decisivo nella lotta alle disparità salariali, rafforzando i diritti di chi lavora a scuola. È fondamentale agire subito affinché tali principi si traducano in concrete migliorie per insegnanti e personale scolastico, garantendo un futuro più giusto e inclusivo.

La Direttiva (UE) 2023970, che gli Stati membri dovranno recepire entro il 7 giugno 2026, introduce nuovi strumenti per contrastare le disparità retributive e rafforzare il principio della parità di trattamento nei contesti lavorativi, pubblici e privati. Lo ricorda la Gilda degli Insegnanti, che richiama l’attenzione sulle ricadute di questi principi nell’ambito scolastico. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: direttiva - gilda - sollecitiamo - recepimento

