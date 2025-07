Esplosione a Roma il drammatico bilancio L’annuncio delle autorità ai residenti

Una mattina di terrore ha sconvolto Roma, precisamente nella zona Prenestina, dove un’esplosione devastante ha trasformato un distributore di carburante in un inferno. Le autorità hanno subito lanciato l’allarme ai residenti, mentre il bilancio delle vittime e dei feriti si fa sempre più drammatico. La città si unisce nel cordoglio e nella speranza di una pronta ripresa.

Una mattinata di terrore ha sconvolto Roma, precisamente la zona Prenestina, dove una violenta esplosione ha trasformato in un inferno un distributore di carburante in via dei Gordiani. Erano da poco passate le 8 quando un boato assordante ha squarciato il silenzio della Capitale, avvertito in diversi quartieri, da Centocelle al Tuscolano. Una cisterna di gas Gpl ha preso improvvisamente fuoco, generando una deflagrazione che ha sollevato in cielo una densa colonna di fumo nera, visibile a chilometri di distanza. S ul posto sono immediatamente intervenuti vigili del fuoco, polizia, carabinieri e ambulanze del 118 per contenere la situazione e soccorrere i feriti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it