Dopo aver toccato il suolo italiano con entusiasmo, Jonathan David ha iniziato ufficialmente la sua avventura con la Juventus. L’attaccante canadese, desideroso di lasciare il segno nel calcio europeo, si prepara a indossare la maglia bianconera, portando entusiasmo e talento a Torino. La sua giornata di arrivo segna solo l’inizio di un nuovo capitolo—e i tifosi già sognano grandi traguardi insieme a lui.

David Juventus, l’attaccante sbarca in Serie A: era stato un obiettivo di mercato anche dell’Inter. Jonathan David  è sbarcato in Italia questa mattina, atterrando a Malpensa  con un volo proveniente dal Canada. L’attaccante canadese è pronto a diventare un nuovo giocatore della Juve, e la sua giornata è iniziata con l’arrivo a Milano, dove, dopo aver toccato il suolo italiano, ha proseguito il viaggio verso Torino. Dopo aver preso un van per il trasferimento, David  arriverĂ presso il J Medical, il centro medico della Juve, dove sosterrĂ le consuete visite mediche prima di firmare ufficialmente il contratto che lo legherĂ al club bianconero per le prossime stagioni Intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare del passaggio di Jonathan David  alla Juventus, Jocelyn Gourvennec, allenatore che ha lanciato il canadese al Lille, elenca anche i fondamentali in cui l’attaccante potrebbe migliorare nella sua esperienza in Italia: «Può crescere nella finalizzazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - David Juventus, l’attaccante sbarcato in Italia: inizia l’avventura con i bianconeri

