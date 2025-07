Garlasco la difesa di Stasi dà manforte ai pm sulla 33 | Faremo una nostra consulenza

A Garlasco, la strategia di difesa di Stasi si concentra sulla preziosa prova che potrebbe rivoluzionare il corso del processo: l’impronta sulla parete della scala. Con una consulenza dedicata, puntiamo a preservare questa testimonianza chiave per Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. La posta in gioco è alta: salvaguardare la nostra ricchezza probatoria e svelare la verità nascosta dietro le ombre di questa intricata vicenda.

L'obiettivo è "salvare" la prova ritenuta più forte dell'inchiesta contro Andrea Sempio, neo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi: la famosa impronta sulla parete destra della scala che porta alla cantina.

