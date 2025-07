Altroconsumo promuove i conti Banco Posta

Se sei alla ricerca di un conto bancario affidabile e conveniente, le recenti analisi di Altroconsumo confermano che Banco Posta si distingue come la scelta ideale per famiglie, pensionati e giovani. La loro proposta si distingue per costi ridotti e trasparenza, offrendo un vantaggio concreto a chi desidera gestire al meglio il proprio denaro. Scopri perché sempre più italiani scelgono Banco Posta come partner finanziario di fiducia.

Roma, 4 lug. (askanews) - L'indagine realizzata da Altroconsumo ha riconosciuto i conti di Poste Italiane come i più convenienti nelle categorie Famiglie, Pensionati e Giovani. Il Gruppo guidato dall'amministratore delegato Matteo Del Fante conquista il primo posto grazie a una riduzione significativa dell'Indicatore Complessivo dei Costi. Il servizio del TG Poste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Altroconsumo promuove i conti Banco Posta

