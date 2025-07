Robbie Williams su Instagram arriva un omaggio per gli Oasis

Robbie Williams rende omaggio agli Oasis su Instagram, lasciando il suo tributo all’iconico album "(What’s The Story) Morning Glory?" dei fratelli Gallagher. Con una suggestiva foto sulla Berwick Street di Soho e un tocco di nostalgia, il cantante britannico celebra la musica che ha segnato un’epoca. Un gesto che riaccende il legame tra artisti e fan, dimostrando quanto la musica possa unire generazioni diverse. La sua didascalia...

Robbie Williams ha omaggiato gli Oasis su Instagram con l’ultimo post ispirato all’album cult dei fratelli Gallagher, (What’s The Story) Morning Glory? pubblicato nel 1995. Sul social netfwork, la voce di Feel ha condiviso una foto che lo immortala sulla Berwick Street di Soho, rievocando insieme all’artwork la cover del secondo lavoro in studio della band britannica ed un placca blu riportando la didascalia: “Robbie Williams, heard it, saw it, loved it, lived it, wanted it and snorted it. That’s The Story.” (Robbie Williams, l’ha sentito, l’ha visto, l’ha amato, l’ha vissuto, l’ha voluto e l’ha assimilato. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Robbie Williams, su Instagram arriva un omaggio per gli Oasis

In questa notizia si parla di: robbie - williams - instagram - oasis

Better Man: ecco perché in 4K UHD il biopic musicale su Robbie Williams è ancora più travolgente - "Better Man", il biopic musicale su Robbie Williams, è ora disponibile in un'eccezionale edizione 4K UHD.

Robbie Williams ricrea la cover di un classico album degli Oasis; Robbie Williams difende gli Oasis sul prezzo dei biglietti: «Sono sicuro che Liam non sapesse niente»; La lite tra i fratelli Gallagher che portò allo scioglimento degli Oasis... e cosa c’entra Robbie Williams.

Robbie Williams ricrea la cover di un classico album degli Oasis - "Buona fortuna stasera ragazzi", scrive l'ex Take That omaggiando la band dei fratelli Gallagher ... Secondo rockol.it

Robbie Williams breaks silence on 90s rivals Oasis reunion tour as he sends message to Liam and Noel ahead of first gig - ROBBIE Williams has broken his silence on his famously bitter 90s rivals Oasis’ hotly anticipated reunion tour. Segnala thesun.co.uk