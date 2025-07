Prezzi voli per Sardegna e Sicilia nel mirino dell’antitrust

Il costo dei voli per Sardegna e Sicilia ha attirato l’attenzione dell’Antitrust, che chiede maggiore trasparenza e tutela per i consumatori. Con il settore in fermento, è essenziale garantire prezzi chiari e competitivi. In un mercato così dinamico, la trasparenza diventa la chiave per assicurare un viaggio senza sorprese. Scopriamo insieme gli sviluppi di questa delicata questione.

Il caro voli verso Sicilia e Sardegna nel mirino dell'Antitrust. Secondo l'autorità serve «maggiore trasparenza»

Consumatori, prezzi proibitivi, fino 950 euro per voli Sardegna - Da sogno a costo proibitivo: quest’anno, volare in Sardegna ad agosto può costare più di un viaggio intercontinentale.

I voli per Sicilia e Sardegna sono troppo cari? L’Antitrust mette sotto inchiesta gli algoritmi di prezzo - A giugno in Italia i prezzi dei biglietti dei voli nazionali sono rincarati del +38,1% sull’anno e del +32,1% rispetto a maggio ... Lo riporta msn.com

