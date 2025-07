Sacchi | Napoli davanti a tutti De Bruyne un campione Conte una garanzia

Il calcio si accende con storie di eccellenza e ambizione: Napoli, De Bruyne, Conte. Antonio può puntare al secondo scudetto consecutivo, mentre la Champions resta un sogno ancora da conquistare. L’ex City non è venuto a passare inosservato, ma a lasciare il segno: il suo talento e la sua determinazione sono la chiave per spingere il suo team oltre ogni limite. La corsa ai trofei è appena iniziata.

"Antonio può vincere il secondo scudetto di fila. La Champions invece non è ancora alla sua portata. L'ex City non è venuto qui per svernare". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sacchi: "Napoli davanti a tutti. De Bruyne un campione, Conte una garanzia"

“Il Napoli ha investito molto meno dell’Inter e la squadra di Inzaghi deve essere meno italiana”: è polemica per le frasi di Sacchi - Nel dibattito calcistico accende polemiche l'intervista di Arrigo Sacchi, che evidenzia il divario di investimenti tra Napoli e Inter.

