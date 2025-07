Ora è protetta dall’estrazione del carbone dal disboscamento e da altre industrie distruttive | Leonardo DiCaprio ha comprato l’isola di Guafo in Cile

Leonardo DiCaprio ancora una volta si dimostra un vero custode del pianeta, acquistando l’isola di Guafo in Cile per proteggerla da carbone, disboscamento e industrie dannose. La sua dedizione all’ambiente si traduce in azioni concrete che fanno la differenza. Un esempio ispiratore di come le star possano usare il loro potere per il bene del nostro pianeta, confermando che ogni gesto conta nel tentativo di preservare la biodiversità mondiale.

Da sempre molto attento ai temi ambientali e sempre in prima linea, Leonardo DiCaprio anche stavolta si è rimboccato le maniche. L’insostituibile Isola di Guafo in Cile è ora protetta dall’estrazione del carbone, dal disboscamento e da altre industrie distruttive”, così l’attore ha confermato sui suoi social l’acquisto attraverso la fondazione Rewild a lui legata di una delle più importanti riserve di biodiversità appartenente all’arcipelago cileno di Chiloé, nell’oceano Pacifico. La star di Hollywood ha spiegato che l’iniziativa è stata resa possibile “grazie al recente acquisto da parte di un privato, di Rewild e dei suoi partner” – tra i quali la Rotschild Foundation – e che in questo modo “ è stata garantita la conservazione per sempre di quest’area chiave per la biodiversità”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ora è protetta dall’estrazione del carbone, dal disboscamento e da altre industrie distruttive”: Leonardo DiCaprio ha comprato l’isola di Guafo in Cile

