Hayley Atwell parla del futuro di Captain Carter in Avengers dopo il suo deludente cameo in Doctor Strange 2

Hayley Atwell svela i suoi sogni per il ritorno di Captain Carter nell’universo Marvel, nonostante il deludente cameo in Doctor Strange 2. Con la crescente complessità del Multiverso, l’attrice sogna di vedere Peggy Carter ancora protagonista, in un modo o nell’altro, per riportare il suo personaggio al centro dell’attenzione e sorprendere ancora una volta i fan. L’introduzione di Captain Carter potrebbe essere solo all’inizio di una nuova avventura emozionante...

Hayley Atwell si apre sul desiderio di riportare in vita Captain Carter nell’Universo Cinematografico Marvel. Nonostante Peggy Carter di Terra-616 sia scomparsa in Captain America: Civil War, la linea temporale del MCU ha comunque trovato il modo di riportare in vita altre sue versioni nella Saga del Multiverso. L’introduzione di Captain Carter, apparsa sia in progetti animati che live-action, ha aperto una nuova strada per Atwell, e i fan hanno chiaramente espresso il desiderio di vederla di più. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Ospite di un podcast, Hayley Atwell ha discusso dell’improvvisa morte di Captain Carter nel film #DoctorStrange nel Multiverso della Follia (2022) ammettendo di essere rimasta delusa: "Penso che abbia messo in ombra il fatto che lei abbia quella battuta così Vai su Facebook

